15 yıla kadar hapis istemi

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Kasım 2018'de Ümraniye Parseller Mahallesi Sahur Sokağı içerisinde inşaatı devam eden Dudullu-Bostancı metro aktarma istasyonunda göçük meydana geldiği anlatıldı.
İddianamede, göçük sırasında Mehmet Altun ile Güray Halat'ın metro inşaat şantiyesine komşu vaziyette olan bir sitenin güvenlik görevlisi olarak araç giriş-çıkış kapısında bulunan mobo kabin içerisinde bulundukları sırada zeminin göçmesi ile birlikte göçük altında kalarak hayatlarını kaybettikleri aktarıldı.
Olaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede, metro inşaatının yüklenici firmanın proje müdürü olarak çalışan Hacı Mustafa Yurt, proje müdür yardımcısı Rıfkı Töremez, Jeoteknik Şefi Ali Ferhat Ağmış, Tünel Şefi Taner Kalakçı, Depo Sahası Şefi Vahit çolak, metro inşaatının alt yüklenici firmasının proje müdürü Haluk Ulutaş, Tüneller Şefi Hasan Baştar, Kısım Şefi Necmi Mercan, Depo Sahası Şefi Mustafa Kızıldağ ile metro inşaatının müşavir firmasının proje müdürü Naim Mesut Tüzün, İnşaat Kontrol Amiri Metin Bilgin, Jeoteknik Değerlendirme Şefi İlke Kır ve aynı firmada Tünel Şefliği görevini paylaşan Özer Aydemir, Oytur Keçecioğlu, Serkan Vural ve Umut Terzi'nin göçük olayının meydana gelmesinde asli kusurlu oldukları belirtildi.
İddianamede, rapora göre hayatını kaybeden güvenlik görevlileri Mehmet Altun ile Güray Halat'ın ise herhangi bir kusurlarının bulunmadığı ifade edildi.
Aynı bilirkişi raporunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında görevli 5 kişiye de tali kusur atfedildiği kaydedilen iddianamede, bu kişilerle ilgili Memur Suçları Soruşturma Bürosunca ayrı soruştura yürütüldüğü bilgisi verildi.
İddianamede, bu kapsamda 16 şüphelinin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan ikişer yıldan onbeşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
Hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheliler ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.
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