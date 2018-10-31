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Ümraniye'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Ümraniye'de sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı

31.10.2018 - 08:40 | Güncelleme: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de desteğiyle Ümraniye'de tespit edilen 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

AA'nın haberine göre; polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda, söz konusu adreslerde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken bazı şüpheliler de gözaltına alındı.

Öte yandan polis ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde bir apartmanın yanında bulunan alandaki kümeste arama yapmak istedi. Burada bulunan Pitbull cinsi köpeklerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri ekiplerince etkisiz hale getirilmesinin ardından kümeste arama yapıldı. Bu sırada çevrede inceleme yapan polis, yerdeki Türk bayrağını alarak temizleyip katladı.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken operasyonun devam ettiği bildirildi.

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