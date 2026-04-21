        Ümraniye'de Litvanyalı ziyaretçilere eğitim | Son dakika haberleri

        Ümraniye Belediyesi'nin "Aktif Yaş Al Merkezi"nde Litvanyalı ziyaretçilere eğitim

        Erasmus+ Yetişkin Eğitimi kapsamında yürütülmekte olan "Digital Compass" projesi çerçevesinde Litvanya'dan gelen katılımcılar, Ümraniye Belediyesi bünyesinde yürütülen aktif yaş alma çalışmalarını yerinde inceleyerek uygulamalı öğrenme süreçlerine katıldı

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 18:46
        Ümraniye'de Litvanyalı ziyaretçilere eğitim

        Erasmus+ Yetişkin Eğitimi kapsamında yürütülmekte olan "Digital Compass" projesi çerçevesinde Litvanya'dan gelen katılımcılar, İstanbul'un Ümraniye Belediyesi tarafından Cemil Meriç Aktif Yaş Al Merkezi'nde yürütülen faaliyetlere katılarak ileri yaş bireylerin sosyal, kültürel ve eğitsel açıdan desteklenmesine yönelik çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi edindi.

        Sağlık, üretkenlik ve yaşam boyu öğrenme temaları etrafında şekillenen uygulamalar, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

        Gerçekleştirilen ziyaret, aynı zamanda kültürlerarası etkileşimi güçlendiren bir platform oluşturdu.

        Katılımcılar ile merkez yararlanıcıları arasında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanırken farklı ülkelerdeki uygulamalara ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

