Ümraniyespor: 0 - Sakaryaspor: 0 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ümraniyespor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 37'ye, Sakaryaspor ise 35'e yükseltti.

Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbul temsilcisi, Bandırmaspor'a konuk olacak. Yeşil Siyahlılar, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

MÜCADELEYE KAR ENGELİ

Kar yağışı nedeniyle karşılaşma birkaç kez dururken, 68. dakikada hakem Davut Dakul Çelik zeminin oynamaya elverişli olmadığını belirterek saha kenarında iki takımın teknik heyet ve oyuncularıyla görüştü. Hakemler ve oyuncular daha sonra soyunma odasına gitti. Bu sırada yağış biraz hafiflerken, görevliler tarafından saha zemini de temizlendi. Hakemler ve oyuncular sahaya dönerken, 20 dakikalık aranın ardından maça kaldığı yerden devam edildi.