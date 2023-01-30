İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Kayode! Kulübümüz, Shakhtar Donetsk takımından 29 yaşındaki hücum oyuncusu Larry Kayode'yi sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Kayode'ye hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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