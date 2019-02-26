Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Medical Park Stadı'nda oynanan İki takım arasında oynanan çeyrek final ilk maçı 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı... Müsabakada galip gelen taraf, adını yarı finale yazdıracak. Gollü beraberliklerde ise turu geçen ekip, Trabzonspor olacak.

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR

STAT: Fatih Terim Stadı

HAKEM: Alper Ulusoy

SAAT: 20.00

YAYIN: A Spor

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yendikten sonra kente dönmeyerek İzmir'den İstanbul'a geçen Karadeniz ekibinde Ogenyi Onazi, Joao Pereira, Abdülkadir Ömür ile Luis Ibanez, kadroda yer almıyor.

ÜMRANİYESPOR: Burak, Alaaddin, Appindangoye, Merthan, Yasir, Serkan, Muhammed, Leandrinho, Recep, Emircan, Atabey

TEKNİK DİREKTÖR: Ahmet Taşyürek

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİLER?

Ümraniyespor, TFF 3. Lig takımları Erzin Belediyespor'u 3. turda, Anagold 24 Erzincanspor'u 4. turda, 1461 Trabzon'u ise 5. turda eledi. Ümraniyespor, son 16 turunda ise Fenerbahçe'yi 1-0 kazandığı iki maçın sonunda kupa dışına itti.

Trabzonspor ise 4. turda TFF 2. Lig takımı BAK Spor'u, 5. turda aynı ligden Sivas Belediyespor'u geçti. Bordo-mavili ekip, son 16 turunda ise Spor Toto 1. Lig temsilcisi Balıkesirspor Baltok'u eleyerek çeyrek finale yükseldi.