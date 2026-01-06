Umut Akyürek: Nesiller tehlike altında

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; 'Ketenpere Dalavere'nin galasına katılan Umut Akyürek, bir yıl önce kızı Melek Bal Ertuğrul'un yaşadığı zorlu süreç hakkında konuştu.

Oktay Ertuğrul ve Umut Akyürek

Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul'un kızı Melek Bal Ertuğrul, kullandığı yasaklı madde sonucu yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle bir süre hastanede tedavi görmüştü. Akyürek, konuyla ilgili olarak; "Kızımın süreci çok kapsamlı bir konu. Mesele benim kızım değil, mesele tüm gençler. Nesiller büyük tehlike altında. Biz görüşüyoruz, hep beraberiz. Bir süre tedavi süreci oldu, sonrasında çok şükür güzel gidiyor" dedi.

Umut Akyürek ve kızı Melek Bal Ertuğrul

"HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

Geceye katılan Serpil Çakmaklı da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çakmaklı, gazetecilerin, "Hayatınız film olsa kim oynasın istersiniz?" sorusuna, "Arkadaşlar bunu herkes soruyor. Ama bunu hiç düşünmedim" yanıtını verdi.

Serpil Çakmaklı