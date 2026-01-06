Habertürk
        Haberler Objektife Takılanlar Umut Akyürek: Nesiller tehlike altında

        Umut Akyürek: Nesiller tehlike altında

        Kızı Melek Bal Ertuğrul'un yasaklı madde bağımlılığı ve buna bağlı psikolojik sorunları nedeniyle zor günler geçiren ünlü sanatçı Umut Akyürek, hastane süreci sonrası ilk kez konuştu. Yaşadıkları ailevi dramın ötesinde toplumsal bir tehlikeye dikkat çeken Akyürek; "Mesele sadece benim kızım değil, mesele tüm gençlerimiz. Nesillerimiz büyük bir tehlike altında" sözleriyle anne ve babalara seslendi

        Giriş: 06.01.2026 - 09:01 Güncelleme: 06.01.2026 - 09:01
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; 'Ketenpere Dalavere'nin galasına katılan Umut Akyürek, bir yıl önce kızı Melek Bal Ertuğrul'un yaşadığı zorlu süreç hakkında konuştu.

        Oktay Ertuğrul ve Umut Akyürek
        Oktay Ertuğrul ve Umut Akyürek

        Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul'un kızı Melek Bal Ertuğrul, kullandığı yasaklı madde sonucu yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle bir süre hastanede tedavi görmüştü. Akyürek, konuyla ilgili olarak; "Kızımın süreci çok kapsamlı bir konu. Mesele benim kızım değil, mesele tüm gençler. Nesiller büyük tehlike altında. Biz görüşüyoruz, hep beraberiz. Bir süre tedavi süreci oldu, sonrasında çok şükür güzel gidiyor" dedi.

        Umut Akyürek ve kızı Melek Bal Ertuğrul
        Umut Akyürek ve kızı Melek Bal Ertuğrul

        "HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

        Geceye katılan Serpil Çakmaklı da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çakmaklı, gazetecilerin, "Hayatınız film olsa kim oynasın istersiniz?" sorusuna, "Arkadaşlar bunu herkes soruyor. Ama bunu hiç düşünmedim" yanıtını verdi.

        Serpil Çakmaklı
        Serpil Çakmaklı
