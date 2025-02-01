Umut Akyürek'ten Ferdi Tayfur paylaşımı

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Usta sanatçının hayatına dokunduğu isimlerden biri olan Umut Akyürek de Tayfur'u anmaya devam ediyor.

Ünlü şarkıcı, son paylaşımında takipçilerini 1994'e götürdü. Ferdi Tayfur'un unutulmaz Gülhane konserinde gençlere destek olduğunu vurgulayan Akyürek, sahneye çıktığı anı paylaştı.

"NE KADAR YÜCE GÖNÜLLÜ OLDUĞUNU HERKES GÖRSÜN"

Umut Akyürek, paylaşımına; "Sene 1994. Ferdi ağabeyin o meşhur hınca hınç dolu Gülhane konseri. Sahneye 20 yaşındaki Umut'u davet ediyor, gençlere destek olan, paylaşmayı bilen, egosunun nefsinin firavunu olmayan bence tek sanatçıydı. Ne kadar yüce gönüllü bir insan olduğunu herkes bir kere daha görsün. O zaman bana kendi eserlerinden oluşan bir kaset yapmıştı. 'İçim Yanar', 'Neyleyim Sen Yoksan Eğer', 'Hayırsız' ve nicelerinden oluşan. Kapak fotoğrafları bile çekilmişti ama benim içimde bir huzursuzluk vardı zira İTÜ Türk Müziği konservatuvar öğrencisi olarak arabesk bir albümle çıkış yapmak içime sinmiyordu. Utana sıkıla bu durumu Ferdi ağabeyime anlattım. O kadar anlayışla karşıladı ki ne kırıldı, ne küstü hatta vokalistliğine devam ettim. Çok değerli bir anı" notunu düştü.

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"O KLİPTEKİ FADİME BENİM"

Umut Akyürek, Ferdi Tayfur'un vefatının ardından da "Fadime'nin Düğünü" şarkısının klibindeki 'Fadime'nin kendisi olduğunu itiraf etmişti.

Umut Akyürek, şunları söylemişti: Bazı insanlar vardır Ferdi ağabey gibi ölüm hiç yakışmıyor onlara. Yaşı kaç olursa olsun sanki ölümsüzmüş gibi geliyor. Ferdi ağabey, benim hayatımda ve eşimin hayatında hakikaten babalık yapmış bir insandır.

34 yıl önce vokalistliğini yaptık, bize ekmek verdi. Sahne tozunu ilk onunla yuttuk. Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime'de benim, klipte de oynadım. Hatta o dönem bir albüm çalışması da yaptık" demişti.