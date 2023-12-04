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        Haberler Magazin Umut Evirgen evlenirken eski sevgilisi Serenay Sarıkaya: Dünya yanarken ben

        Serenay Sarıkaya: Dünya yanarken ben

        İşletmeci Umut Evirgen, oyuncu Alina Boz ile cumartesi akşamı evlendi. Düğün esnasında Serenay Sarıkaya, ruj sürerken çektiği videosuna, "Dünya yanarken ben" notunu düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 12:41 Güncelleme: 04.12.2023 - 12:41
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        Alina Boz ile evlenen Umut Evirgen bir dönem Serenay Sarıkaya ile de aşk yaşamıştı.

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        Hatta geçtiğimiz günlerde Umut Evirgen, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın makyaj masasında verdiği pozları beğenmişti. Durumu yaklaşık bir saat sonra fark eden ünlü işletmeci, beğenisini geri çekmiş ancak bu durumun kısa sürede sosyal medyada gündem olmasına engel olamamıştı.

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        "ELİ ÇARPMIŞTIR" DEMİŞTİ

        Olay sonrası Alina Boz, bu konuyla ilgili sorulara şu yanıtı vermişti: Olur mu öyle şey ya... Eli çarpmıştır, bir şeydir. Açıkcası sosyal medyaya o kadar bakmıyoruz. Ben de o kadar kullanmıyorum. Aramızda öyle bir diyolag ya da bu durumun konuşması geçmedi.

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        Umut Evirgen'in Alina Boz ile düğününün olduğu saatlerde ise Serenay Sarıkaya'dan bir paylaşım geldi.

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        Her yerde bu evlilik konuşulurken Umut Evirgen'in eski sevgilisi Serenay Sarıkaya reklam yüzü olduğu markanın eğlence gecesinde ruj sürerken paylaşım yaptı ve “Dünya yanarken ben” notunu ekledi.

        #serenay sarıkaya
        #umut evirgen
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