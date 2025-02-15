Umut Evirgen: Sevgililer Günü bomba gibiydi
2023'te oyuncu Alina Boz ile evlenen işletmeci Umut Evirgen, Sevgililer Günü hakkında; "Bomba gibiydi, güzel geçti" dedi
Giriş: 15.02.2025 - 11:00 Güncelleme: 15.02.2025 - 11:00
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Alina Boz ve eşi Umut Evirgen Etiler'de görüntülendi. Elinde gülle objektiflere yansıyan Alina Boz; "Sevgililer Günü'nüz kutlu olsun" diyerek otomobillerine bindi.
Umut Evirgen ise Sevgililer Günü için; "Bomba gibiydi, güzel geçti" dedi. Çift, daha sonra gazetecilere poz verdi.
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