Umut Nayir, Fenerbahçe'ye imzayı atıyor! Umut Nayir'in yeni durağı Fenerbahçe oldu! Geçen sezon Ümraniyespor'da gösterdiği performansla lige damga vuran Umut Nayir, Fenerbahçe'ye imza atıyor! Sarı-lacivertli kulüp, Eyüpspor ile el sıkışırken milli futbolcuyla yapılan görüşmelerden de anlaşma çıktı! Umut Nayir'in kısa sürede sağlık kontrollerinden geçerek kampa katılacağı öğrenildi

Transferin hareketli kulübü Fenerbahçe bir golcüyü daha renklerine bağlamak üzere... Inter ile olan sözleşmesi sona eren Edin Dzeko'yu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Umut Nayir transferinde de mutlu sona geldi.

Bonservisi Eyüpspor'da bulunan milli futbolcu için bir süredir görüşmeler yürüten sarı-lacivertliler, Eyüpspor ile el sıkıştı. Kulübü ile anlaştıktan sonra Umut Nayir'le de masaya oturan Fenerbahçe, milli golcü ile yaptığı görüşmelerde de sona geldi.