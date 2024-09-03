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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Umut Nayir: İyi başladık, umarım sonu da iyi olur - Futbol Haberleri

        Umut Nayir: İyi başladık, umarım sonu da iyi olur

        A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda yer alan forvet oyuncusu Umut Nayir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 17:07 Güncelleme: 03.09.2024 - 17:07
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        "İyi başladık, umarım sonu da iyi olur"
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un forvet oyuncusu Umut Nayir, A Milli Takım kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "İYİ BAŞLADIK, UMARIM SONU DA AYNI OLUR"

        Umut Nayir yaptığı açıklamada, "Hazırlıklar iyi gidiyor. Bir süre sonra olmak da benim için keyifli. Umarım başlangıç gibi sonu da güzel olur." dedi.

        "HEPİMİZİN AMACI BAYRAĞA HİZMET ETMEK"

        Tecrübeli golcü, "Milli takımda ilk golüm benim için özel bir andı. Galler ve İzlanda sık karşılaştığımız rakipler. Burada da rekabette hepimizin amacı bayrağa hizmet etmek. Galler maçından sonra Avrupa Şampiyonası'na gitmiştik. Umarım bu da Uluslar Ligi'nde B Grubu'ndan A Grubu'na giden bir süreç olur." diye konuştu.

        "GENÇ BİR TAKIMIZ"

        Umut Nayir ayrıca, "Yaş ortalaması olarak genç bir takımız. Genç ve gelişmeye devam eden arkadaşlarımız var. Yeni tanıştım onlarla. Umarım bu fırsatları değerlendirerek bizi temsil etmeye devam ederler." ifadelerini kullandı.

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