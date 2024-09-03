Umut Nayir: İyi başladık, umarım sonu da iyi olur

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un forvet oyuncusu Umut Nayir, A Milli Takım kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İYİ BAŞLADIK, UMARIM SONU DA AYNI OLUR" Umut Nayir yaptığı açıklamada, "Hazırlıklar iyi gidiyor. Bir süre sonra olmak da benim için keyifli. Umarım başlangıç gibi sonu da güzel olur." dedi.

"HEPİMİZİN AMACI BAYRAĞA HİZMET ETMEK" Tecrübeli golcü, "Milli takımda ilk golüm benim için özel bir andı. Galler ve İzlanda sık karşılaştığımız rakipler. Burada da rekabette hepimizin amacı bayrağa hizmet etmek. Galler maçından sonra Avrupa Şampiyonası'na gitmiştik. Umarım bu da Uluslar Ligi'nde B Grubu'ndan A Grubu'na giden bir süreç olur." diye konuştu.