Umut tacirlerine 3 ilde operasyon

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Göçmen kaçakçılığı suçuna karıştıkları tespit edilen 2'si Irak uyruklu 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik Mersin merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre göçmen kaçakçılığı suçuna yönelik olarak 4 aylık çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde bu suça karıştığı tespit edilen Mersin'de 7, İstanbul'da 1, ve Antalya'da 1 şüpheli olmak üzere 9 şüpheli yakalandı.

İkametlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait cep telefonlar ile silahla kasten yaralama suçundan aranan 1 şüphelinin üzerinde çıkan ve olaya karıştığı değerlendirilen silaha da el konuldu. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanırken 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.