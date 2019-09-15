Süper Lig'in 4. haftasında iki kez öne geçtikleri Gençlerbirliği maçından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kaybettikleri 2 puan için üzgün olduklarını belirtti.

"Gelen taraftarımıza galibiyet hediye etmek isterdik." diyen Karaman, "Camiamızın ihtiyacı olan 3 puandı. İki kez öne geçmemize rağmen skoru koruyamadık. Yorulduğumuz anlarda oyunu daha çok tutabilecek tecrübeli oyuncularımız vardı ama maalesef bunu başaramadık. Dolasıyla her türlü sonucu geçmiş dönemde tecrübe etmiş birisi olarak bunları bekleyebiliyorsunuz ama bugünkü maçta şartlar ne olursa olsun kazanmayı düşünüyorduk. O anlamda tabii ki üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Özellikle hücum hattında sakatlıklar nedeniyle kaybettikleri oyuncular olduğunu vurgulayan Karaman, "Ön tarafta bugün ilk kez kullandığımız iki oyuncumuz vardı. Onları da zaman içinde belki çok daha iyi noktalara getireceğiz ama şartlar ne olursa olsun tutmamız gereken bir maç olmalıydı. Kötü oynadığımız, rakibin pozisyon bulduğu anda bize kaybettirecek golü yememeliydik ama onu başaramadık. O anlamda üzgünüm yine de oyuncularıma verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Maçın ilk yarısında oyundan çıkan Ivanildo Fernandes'in kasığında ağrıları bulunduğunu belirten Karaman, futbolcunun birkaç gün, 1 hafta veya daha uzun süre aralarında olamayacağı şeklinde izlenimlerinin bulunduğunu, yarın yapılacak kontrollerle daha net bilgiler verebileceklerini aktardı.

Ünal Karaman, sakatlıklarının gelecek hafta kadro derinliği konusunda sıkıntılar yaşatıp yaşatmayacağına ilişkin bir soru üzerine, şunları söyledi:

"Kadro derinliği anlamında baktığımızda ben birçok şeyi farklı noktalarda değerlendiremiyorum, konuşamıyorum. Benim oyuncularım kıymetli, çok değerli. Takım mühendisliği çok farklı bir şey. Ben daha önce de transferin hiçbir bölümde olmadığımı ifade ettim. Çünkü kurumsal kimlik yapı içerisinde işin daha çok profesyonellere, kendi bölümüyle ilgi olmasını düşündük ama hiç kimse bir anda aynı bölge içerisinde kullanılan oyuncuların sakatlık sorunu ile karşı karşıya geleceğini düşünmemişti. Bunlar bizi etkileyebilir. Henüz sezonun başındayız Allah korusun. İlerleyen dönemde böyle şeyler arzu etmiyoruz, bizi çok daha fazla zorlayabilir. Takıma sonradan katılan, antrenman eksiği olan arkadaşlarımız, bir an önce o özveride bulunup katkı vermelerini bekliyoruz. Allah beterinden korusun inşallah böyle sakatlıklar yaşamayız ama artık canımızı sıkmaya başladı. Kabulleneceğiz, yapacak bir şeyimiz yok."

Karaman, yedikleri ikinci gol öncesi Sturridge'e faul olup olmadığı konusunda bir soru üzerine de "Birkaç kez pozisyonu izledim. Mümkün mertebe bu yorumlarda bulunmamaya çalışıyorum. Benim baktığım pencereden faul olabilir gördüğüm o şekilde ama hocamız tercih hakkını o şekilde kullandı. Saygı duymaktan başka bir şey gelmiyor. Eminim ki ilgili kurumlardan bunlar izleniyor ve yorumlanacak tabii ki." şeklinde yanıt verdi.