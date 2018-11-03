UNAM (Pumas) - Cruz Azul maç önü

Meksika Liga MX Apertura heyecanı devam ediyor. UNAM (Pumas), 04 Kasım 2018 Pazar günü Cruz Azul takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. UNAM (Pumas) 26 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Cruz Azul 27 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi UNAM (Pumas), son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Cruz Azul, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 570. İddaa'da UNAM (Pumas) kazanır 2.30, berabere biter 3.00, Cruz Azul kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

UNAM (Pumas) son haftadaki Queretaro müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Cruz Azul ise Veracruz karşılaşmasında 1-0 kazandı.

UNAM (Pumas), evinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 11 gol yedi.

Cruz Azul ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cruz Azul, 4 gol atarken 9 gol yedi.

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