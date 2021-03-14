Dünyaca ünlü sosyal paylaşım platformu Twitter bir dizi yeniliği test etmeye başlıyor. Bunlardan biri tweet'lerin düzeltilmesine imkan sağlayan "Undo" yani "geri al" alma seçeneğini aktiflemek diğeri de Andorid ve iOS'ta tam boyutlu fotoğrafgösterimi. İşte Twitter'daki son yenilik çalışmaları...

TAM BOYUTLU GÖRÜNTÜLEME

Twitter, iOS ve Android'de fotoğrafların ana sayfada tam boyut olarak görüntülenmesini test ettiğini duyurdu.

UNDO TUŞU GELİYOR

Facebook'ta paylaşımlar yayınlandıktan sonra sayfa sahipleri tarafından güncellenebiliyor. Ancak Twitter'da atılan tweet'in düzenlenmesi söz konusu değil. Yanlışlık durumunda kullanıclar tweet'lerini silmek durumunda kalıyor. Fakat Twitter tıpkı Facebook'taki gibi "geri al ve düzenle" tuşunu aktiflemek için çalışmalara başladı. Buna göre "Undo" yani "Geri Al" tuşu ile kullanıcılar tweet'lerini paylaştıktan kısa süre sonra yeniden girip düzenleyebilecekler.