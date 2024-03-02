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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Union Saint-Gilloise liginde kazandı - Fenerbahçe Haberleri

        Union Saint-Gilloise liginde kazandı

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi Union Saint-Gilloise, Belçika liginde konuk olduğu Oud-Heverlee Leuven'i 2-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 23:13 Güncelleme: 02.03.2024 - 23:13
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        Union Saint-Gilloise liginde kazandı
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        Den Dreef Stadı'nda oynanan 28. hafta mücadelesinde Union Saint-Gilloise, 28. dakikada Ross Sykes ve 74. dakikada Casper Terho'nun attığı gollerle galibiyete ulaştı.

        Bu sonuçla puanını 68 yapan Union Saint-Gilloise, ligde normal sezonun bitimine iki hafta kala liderliği garantiledi.

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında 7 Mart Perşembe günü Union Saint-Gilloise'a konuk olacak.

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