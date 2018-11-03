Union St Gilloise - Lommel United maçı ne zaman?

Belçika 1.Lig B Açılış maçında Union St Gilloise ile Lommel United, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. 23 puanlı Union St Gilloise 2. sırada bulunuyor, Lommel United 18 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Union St Gilloise, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Lommel United, geride kalan 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 528 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Union St Gilloise kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.20, Lommel United sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Union St Gilloise son haftadaki Tubize müsabasında 3-0 yenildi.

Lommel United, Antwerp karşılaşmaında 2-4 yenildi.

Union St Gilloise, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 6 gol yedi.

Lommel United, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lommel United 10 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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