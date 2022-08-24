YKS tercih sürecenin sona ermesinin ardından, YKS yerleştirme sonucuna göre üniversiteye kayıt yaptırmak ve kayıt yenilemek isteyen üniversite öğrencileri harç ücretlerini araştırmaya başladı. Bilindiği gibi birinci öğretim programlarına kaydolan öğrenciler 2012'den beri üniversite harçlarından muaf tutulurken, ikinci öğretim ve uzaktan eğitim programlarında eğitim alan öğrenciler harç ödemeye devam ediyor. Peki Üniversite harç ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2022-2023 Üniversite harç ücretlerine yüzde kaç zam geldi? İşte detaylar...