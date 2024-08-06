Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? 2024-2025 üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır?
YKS tercihleri 4 Ağustos itibarıyla tamamlandı. Şimdi gözler tercih sonuçları için ÖSYM'ye döndü. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler için kayıt dönemi başlayacak. Peki, 2024 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor ve kayıt nasıl yapılır? İşte, detaylar...
YKS tercih dönemi 4 Ağustos itibarıyla bitti. 24 tercih hakkını kullanan öğrenciler, ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçları bekliyor. Öte yandan, üniversite kayıt tarihleri de araştırılıyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra üniversiteye yerleşen öğrenciler e-Devlet üzerinden veya üniversiteye şahsen kayıt yaptırabilecek. Peki, 2024 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...
ÜNİVERSİTE KAYITLARI 2024-2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre bir bölüme kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapacak, elektronik kayıtlar (online) ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Üniversite kayıtları, adayların E-Devlet üzerinden veya üniversitelerin belirlediği kayıt merkezlerinde yapılabilecek. Adayların, kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak belirtilen tarihlerde başvuruda bulunmaları önemlidir. E-Devlet üzerinden kayıt işlemini tamamlayan adayların, kayıt belgelerini fiziki olarak üniversiteye teslim etmeleri gerekmeyebilir.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversite eğitimlerinin, 2024 yılında başlayacağı tarih YÖK tarafından henüz ilan edilmedi. Geçtiğimiz yıl ise bu tarih 11 Eylül olarak belirlenmişti.
Fakat YÖK tarihini açıklasa bile bu tarihler, YÖK'e bağlı olarak eğitim veren üniversitelerin fakültelerine göre farklı günlerde gerçekleşebilecek.
Konuyla ilgili en net bilgi, üniversite ve fakültelerin internet sitelerinde yer alan akademik takvimler aracılığıyla edinilebilecek.