Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? 2024-2025 ÖSYM ve YÖK üniversite kayıt tarihi nedir, kayıt nasıl yapılır?

        Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? 2024-2025 üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

        YKS tercihleri 4 Ağustos itibarıyla tamamlandı. Şimdi gözler tercih sonuçları için ÖSYM'ye döndü. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler için kayıt dönemi başlayacak. Peki, 2024 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor ve kayıt nasıl yapılır? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 15:50 Güncelleme: 06.08.2024 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        YKS tercih dönemi 4 Ağustos itibarıyla bitti. 24 tercih hakkını kullanan öğrenciler, ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçları bekliyor. Öte yandan, üniversite kayıt tarihleri de araştırılıyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra üniversiteye yerleşen öğrenciler e-Devlet üzerinden veya üniversiteye şahsen kayıt yaptırabilecek. Peki, 2024 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...

        2

        ÜNİVERSİTE KAYITLARI 2024-2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre bir bölüme kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapacak, elektronik kayıtlar (online) ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

        3

        ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

        Üniversite kayıtları, adayların E-Devlet üzerinden veya üniversitelerin belirlediği kayıt merkezlerinde yapılabilecek. Adayların, kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak belirtilen tarihlerde başvuruda bulunmaları önemlidir. E-Devlet üzerinden kayıt işlemini tamamlayan adayların, kayıt belgelerini fiziki olarak üniversiteye teslim etmeleri gerekmeyebilir.

        4

        ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

        Üniversite eğitimlerinin, 2024 yılında başlayacağı tarih YÖK tarafından henüz ilan edilmedi. Geçtiğimiz yıl ise bu tarih 11 Eylül olarak belirlenmişti.

        Fakat YÖK tarihini açıklasa bile bu tarihler, YÖK'e bağlı olarak eğitim veren üniversitelerin fakültelerine göre farklı günlerde gerçekleşebilecek.

        Konuyla ilgili en net bilgi, üniversite ve fakültelerin internet sitelerinde yer alan akademik takvimler aracılığıyla edinilebilecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hizbullah İsrail'i vurdu, İsrail Lübnan'a saldırdı
        Hizbullah İsrail'i vurdu, İsrail Lübnan'a saldırdı
        TL'nin reel değeri 40 ayın zirvesinde
        TL'nin reel değeri 40 ayın zirvesinde
        DSÖ, Covid-19 vakalarının son haftalarda arttığı konusunda uyarıda bulundu
        DSÖ, Covid-19 vakalarının son haftalarda arttığı konusunda uyarıda bulundu
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        İyi ki varsın Vargas!
        İyi ki varsın Vargas!
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Harikasınız"
        "Harikasınız"
        Savcı ve ailesine restoranda darp: Savcı Koca yaşananları anlattı
        Savcı ve ailesine restoranda darp: Savcı Koca yaşananları anlattı
        Çorba ve sıvı mama diyeti Tip 2 diyabet hastalarının tedavisinde etkili oldu
        Çorba ve sıvı mama diyeti Tip 2 diyabet hastalarının tedavisinde etkili oldu
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        Meta'dan özür, Haniye paylaşımları geri yüklendi
        Meta'dan özür, Haniye paylaşımları geri yüklendi
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Tarla sulama kavgasında katliam!
        Tarla sulama kavgasında katliam!
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi