ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

ÖSYM tarafından yayınlanan YKS tercih kılavuzu ile birlikte üniversite kayıtları için gereken belgeler de netlik kazandı. ÖSYM tarafından açıklanan üniversite kayıt evrakları şu şekilde;

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri