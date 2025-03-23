Üniversite öğrencilerine verilen ulaşım desteğinin kesildiği yalanlandı

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Aile Bakanlığı, bayramlarda üniversite öğrencilerine verdiği ulaşım desteğini kesti" iddiasına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Söz konusu iddiaların doğru olmadığının altı çizilen açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının şehir dışında eğitim gören dar gelirli üniversite öğrencileri için sağladığı ulaşım desteğinin sonlandırılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başvuruların e-Devlet üzerinden yapıldığı ulaşım desteği kapsamında, öğrencilerin ailelerinin yanına gidip dönmeleri için yılda 2 gidiş ve 2 dönüş olmak üzere toplamda 4 biletinin ücreti (üst sınır 7 bin 600 lira) devlet tarafından ücretsiz karşılanabilmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."