Üniversite öğrencilerinin uygulamalı eğitimi en az 1 dönem olacak

"Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle "İşletmede mesleki eğitim" kavramı, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ile uyumlu hale getirildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), TYYÇ kazanımlarına göre program tasarımı yapma, uygulamalı eğitim süresini belirleme ve uzun dönemli uygulamalı eğitimlerin usul ve esaslarını oluşturmaya yetkili olacak. Yönetmelik uyarınca, uygulamalı eğitim en az bir dönem olacak.

Yeni staj uygulaması kapsamında programların niteliğine göre ön lisans programlarında 3 dönem teorik eğitim ve 1 dönem uygulamalı eğitim (staj) ya da 2 dönem teorik eğitim ve 2 dönem staj, lisans programlarında 7 dönem teorik eğitim ve 1 dönem staj veya 6 dönem teorik eğitim ve 2 dönem staj modelleri hayata geçirilecek.

Sektör ihtiyaçları ve TYYÇ öğrenme kazanımlarıyla uyum zorunlu hale getirilecek. Uygulamalı eğitimin süresi ve kapsamı açıkça belirlenerek, yükseköğretim kurumları arasında standartlaşma sağlanacak.

20-30 gün gibi kısa süreli ve verimliliği tartışmalı stajların yerine daha kapsamlı, iyi yapılandırılmış ve sektörle iç içe bir staj sistemi kurduklarının altını çizen Özvar, "Öğrencilerimizin yalnızca sınıfta değil, doğrudan iş hayatının içinde deneyim kazanmalarına imkan verecek bu model, onları daha donanımlı, üretken ve istihdam odaklı bireyler haline getirecek." ifadelerini kullandı.

Madencilik ve inşaat alanında hizmet veren bir başka firmanın genel müdürü Ayşe Saraçoğlu ise uzun süreli stajların sorumluluk alma becerisini geliştirdiğini vurguladı.

Havacılık ve Uzay Sanayisine yönelik hizmet veren firmada Mekatronik Mühendisi olan Oğuzhan Yılmaz, kısa süreli stajların adaptasyon için yetersiz kaldığını belirterek, uzun dönem stajın hayata geçirilmesini çok doğru bulduğunu aktardı.

İlk aşamada Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 pilot ilde başlatılacak uygulamalı eğitim modelini kısa süre içinde bütün üniversitelere yaygınlaştıracaklarını vurgulayan Özvar, "Böylece öğrencilerimizin eğitim süreçlerini gerçek iş ortamlarıyla bütünleştiren, istihdamla doğrudan bağlantı kuran bir yükseköğretim anlayışını kurumsallaştıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun dönem iş yeri temelli eğitim modelinin uygulandığı Hacettepe Üniversitesi Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu (MYO) Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Kademli, uzun süreli staj uygulamalarının olumlu sonuçlar ortaya çıkardığını belirterek, "Uzun dönem stajlarda öğrenciler iş yerini, işi ve disiplin süreçlerini tam anlamıyla öğreniyor. MYO'muzdaki dört programda istihdam oranları yüzde 90'ın üzerinde." bilgisini paylaştı.

Üniversitede ağırlıklı teorik eğitim alındığını, kısa süreli stajlarla iş hayatına girildiğinde ciddi bir acemilik yaşandığına dikkat çeken Karan, bu nedenle zorunlu ve nitelikli staj uygulamalarını olumlu bulduğunu belirtti.

Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Metehan Dağ ise staj süresinin uzatılmasının mezuniyet sonrası istihdam açısından önemli bir avantaj sağlayabileceğini belirterek, uzun süreli stajların firmalarla öğrenciler arasında doğrudan bir köprü kurduğunu ifade etti.

MYO'nun Makine Bölümü 2. sınıf öğrencisi Şevval Kılıçarslan da "Uzun dönem stajda okulda öğrendiğimiz bilgileri şirket ortamında pratiğe dönüştürüyoruz. Aynı yerde uzun süre staj yapmak şirket kültürüne alışmamızı, güven kazanmamızı ve daha fazla sorumluluk almamızı sağlıyor. Bu süreç kariyer planlaması açısından da doğru mesleği seçip seçmediğimizi görmemize yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Elektrik Programı öğrencisi Uğur Çelen ise uzun dönem stajın istihdama katkısına vurgu yaparak, "Piyasadaki pek çok ön lisans ve lisans programında staj sürelerinin kısa olması, öğrencilerin mezuniyet sonrası ne yapacağını bilememesine ve boşlukta kalmasına yol açıyor. Ar-Ge ve üretim süreçlerinde öğrendiklerimizi birebir uygulama imkanı buluyoruz." açıklamasında bulundu.