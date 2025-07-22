Üniversite tercih sürecinde adaylar nelere dikkat etmeli?

Üniversite sınav maratonunun sona ermesiyle birlikte gençleri en az sınav kadar önemli bir süreç bekliyor: tercih dönemi.

Tercih döneminde adayların dikkat etmesi gereken noktaları paylaşan İstanbul Bilgi Üniversitesi Eğitim Danışmanı Samet Alyu, “Üniversite, öğrencileri geleceğe hazırlayan bir basamak ve bu basamağı ne kadar sağlam atarsanız gelecekte atacağınız adımlarınız da o kadar sağlam olur. Doğru üniversite ve bölüm tercihi, gelecekteki kariyeriniz ve yaşam kaliteniz üzerinde önemli bir etkiye sahiptir” dedi.

İLGİ ALANLARINIZI VE GÜÇLÜ YÖNLERİNİZİ DİKKATE ALIN

Alyu, meslek seçiminde sadece sınav puanına odaklanmak yerine, öğrencilerin ilgi alanlarını, yeteneklerini ve güçlü yönlerini göz önünde bulundurarak bölüm tercihi yapmalarının daha doğru bir yaklaşım olduğunu belirtti.

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Alyu, "Tercihlerinizi şekillendirirken ilgi alanlarınızı, güçlü ve zayıf yönlerinizi dikkate alın. Bu doğrultuda yapacağınız bölüm tercihlerinin ardından listenizde yer vereceğiniz üniversitelerin akademik kadrolarını, eğitim kalitesini, teknik ve fiziki özelliklerini, yurt dışı eğitim olanaklarını, burs koşullarını ve öğrencilerine sunduğu sosyal imkanlar gibi birçok özelliğini iyi araştırmanız gerekir" diye konuştu.