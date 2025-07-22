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        Haberler Gündem Eğitim Üniversite tercih sürecinde adaylar nelere dikkat etmeli? - Haberler

        Üniversite tercih sürecinde adaylar nelere dikkat etmeli?

        Üniversite tercih döneminde adayların dikkat etmesi gereken noktaları paylaşan İstanbul Bilgi Üniversitesi Eğitim Danışmanı Samet Alyu, doğru üniversite ve bölüm tercihi yapmanın yalnızca akademik başarıyı değil, bireyin kariyer rotasını ve yaşam kalitesini de etkilediğine dikkat çekti. Alyu adaylara "Tercih yaparken mutlaka gerçekten istediğiniz, ilgi duyduğunuz alanları önceliklendirin" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 10:50 Güncelleme: 22.07.2025 - 10:50
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        Üniversite tercih sürecinde adaylar nelere dikkat etmeli?
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        Üniversite sınav maratonunun sona ermesiyle birlikte gençleri en az sınav kadar önemli bir süreç bekliyor: tercih dönemi.

        Tercih döneminde adayların dikkat etmesi gereken noktaları paylaşan İstanbul Bilgi Üniversitesi Eğitim Danışmanı Samet Alyu, “Üniversite, öğrencileri geleceğe hazırlayan bir basamak ve bu basamağı ne kadar sağlam atarsanız gelecekte atacağınız adımlarınız da o kadar sağlam olur. Doğru üniversite ve bölüm tercihi, gelecekteki kariyeriniz ve yaşam kaliteniz üzerinde önemli bir etkiye sahiptir” dedi.

        İLGİ ALANLARINIZI VE GÜÇLÜ YÖNLERİNİZİ DİKKATE ALIN

        Alyu, meslek seçiminde sadece sınav puanına odaklanmak yerine, öğrencilerin ilgi alanlarını, yeteneklerini ve güçlü yönlerini göz önünde bulundurarak bölüm tercihi yapmalarının daha doğru bir yaklaşım olduğunu belirtti.

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        Alyu, "Tercihlerinizi şekillendirirken ilgi alanlarınızı, güçlü ve zayıf yönlerinizi dikkate alın. Bu doğrultuda yapacağınız bölüm tercihlerinin ardından listenizde yer vereceğiniz üniversitelerin akademik kadrolarını, eğitim kalitesini, teknik ve fiziki özelliklerini, yurt dışı eğitim olanaklarını, burs koşullarını ve öğrencilerine sunduğu sosyal imkanlar gibi birçok özelliğini iyi araştırmanız gerekir" diye konuştu.

        BAŞARI SIRALAMANIZDAN YOLA ÇIKIN AMA ONUNLA SINIRLI KALMAYIN

        Tercih listesi oluşturulurken başarı sıralamalarının doğru yorumlanması gerektiğini belirten Alyu, “İlgilendiğiniz bölümün kılavuzda yer alan başarı sıralaması, o programa geçen sene yerleşen en son öğrencinin sıralamasını gösterir. Ancak bu sıralama her yıl değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, başarı sıralamasını karşılıyor olmanız yerleşeceğinizin garantisi olmadığı gibi, sıralamanın biraz gerisinde kalmanız da şansınızın tamamen bittiği anlamına gelmez” dedi.

        Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık gibi bazı programlarda sıralama barajları olduğunu hatırlatan Alyu, öğrencilerin tercihlerini kendi sıralamalarının yaklaşık yüzde 50 üstünden başlayarak yüzde 100 altına kadar geniş bir aralıkta yapmalarını önerdi. Alyu, “Örneğin 150 bininci sırada olan bir aday, tercihlerine 75 binlerden başlamalı ve 300 bine kadar inmelidir” dedi.

        İstanbul Bilgi Üniversitesi, aday öğrencilerin tercih sürecinde merak ettikleri sorulara yanıt bulmaları amacıyla santralistanbul ve Kuştepe kampüslerinde 21 Temmuz- 11 Ağustos tarihleri arasında Tercih Günleri düzenliyor. Aday öğrenciler uzman danışmanlarla bir araya gelerek hem hedefledikleri meslekler hem de üniversite yaşamı hakkında kapsamlı bilgi edinebilecek.

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