Üniversite tercihlerinin başlamasıyla YKS tercih kılavuzu araştırılıyor. Milyonlarca adayın gündeminde üniversite tercih tarihleri yer alıyor. Aldıkları puana ve başarı sıralamalarına göre tercih yapacak olan adaylar "Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte YKS üniversite tercihleri hakkında merak edilenler...