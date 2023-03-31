Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli iki büyük depremin ardından üniversitelerin 2022-2023 eğitim-öğretimi ile ilgili olarak çarpıcı bir karar alınmış ve uygulamalı bölümler haricinde uzaktan eğitime geçilmişti. Konuyla ilgili olarak YÖK Başkanı Erol Özvar, oldukça önemli yaptı. İşte, üniversiteler açıldı mı ve devam zorunluluğu kalktı mı sorularının cevapları...