Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 ÖSYM üniversitelerin açılış takvimi yayınladı mı?

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ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM NASIL OLACAK?



Tüm ülkemizi derinden üzen depremler nedeniyle üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmiş, 3 Nisan itibariyle ise bazı üniversiteler isteğe bağlı olarak yüz yüze eğitime geçmişti.



Bu yıl ise tüm üniversitelerde yüz yüze eğitim olması bekleniyor.