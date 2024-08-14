Üniversitelerin ne zaman açılacağı araştırılıyor. Yurt ve ev işlemleri için erkenden hareket etmek isteyen üniversiteliler son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açılıyor mu? İşte, üniversitelerin eğitim öğretim yılı akademik takvim detayları