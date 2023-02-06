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Üniversiteler tatil mi? YÖK'ten son dakika açıklaması!

Yoğun kar yağışı nedeniyle pek çok ilde eğitime ara verilmişti. 6 Şubat Pazartesi Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından öğrenci ve öğretim görevlilerinin gözü Yükseköğretim Kurulu'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte, YÖK'ün açıklaması...

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  • ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ OLDU? Deprem bölgelerinde üniversiteler tatil mi, hangi illerde ve kaç gün tatil olacak?

    Üniversiteler tatil mi oldu, hangi illerde ve kaç gün? soruları deprem haberlerinin ardından araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7'lik depremin ardından 10 ilde eğitime ara verildi. Binlerce öğrenci ve öğretim görevlisi "Üniversiteler tatil mi, kaç gün tatil?" sorusuna yanıt ararken Yükseköğretim Kurulu (YÖK), depremden etkilenen 10 ilde eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. İşte, üniversite tatilinin detayları...
  • ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ OLDU? Deprem bölgelerinde üniversiteler tatil mi, hangi illerde ve kaç gün tatil olacak?

    KAHRAMANMARAŞ'TA 7,7, GAZİANTEP'TE 6,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi.

    AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.
  • ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ OLDU? Deprem bölgelerinde üniversiteler tatil mi, hangi illerde ve kaç gün tatil olacak?

    1014 KİŞİ HAYATINI YİTİRDİ!

    AFAD Başkanı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1014 olduğunu açıkladı.
  • ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ OLDU? Deprem bölgelerinde üniversiteler tatil mi, hangi illerde ve kaç gün tatil olacak?

    DEPREM BÖLGELERİNDE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklama şu şekilde, "Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde yükseköğretim kurumlarımızda ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmiştir."

    Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerinde ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildi.
  • ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ OLDU? Deprem bölgelerinde üniversiteler tatil mi, hangi illerde ve kaç gün tatil olacak?

    EĞİTİME 4 İLDE 2, 6 İLDE 1 HAFTA ARA VERİLMİŞTİ!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada 4 ilde eğitime 2 hafta, 6 ilde de eğitime 1'er hafta ara verildiğini duyurdu.
  • ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ OLDU? Deprem bölgelerinde üniversiteler tatil mi, hangi illerde ve kaç gün tatil olacak?

    MİLLİ EĞİTİM BAKANI AÇIKLADI: 2 HAFTA ARA VERİLDİ!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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