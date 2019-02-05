Anlamlı dijital dönüşümler üzerinde çalışan Commencis, üniversite öğrencilerinin, alanında uzman profesyoneller tarafından oluşturulmuş güncel içeriğe sahip, tüm dünyada geçerli AWS (Amazon Web Services) onaylı sertifikaya sahip olabileceği bir program hazırladığı duyurdu.

12 haftalık ve ücretsiz bir eğitim programı olan Cloud Camp’te, öğrencilerin, bulut bilişime dair temel bilgilerini ve becerilerini geliştirmesi ve eğitim boyunca pratik deneyim de kazanmaları hedefleniyor.

'SINAVA GİRMEYE HAK KAZANACAKLAR'

Programa seçilen öğrencilerin, AWS ve Commencis’in bulut bilişim profesyonelleri ve çözüm mimarlarıyla tanışma ve onlardan eğitim alabilecekleri belirtildi. Programı başarıyla bitirenlerin ise, uluslararası geçerliliğe sahip olan AWS Certified Solutions Architect – Associate sınavına da girme hakkı kazanacakları bilgisi verildi.

Son başvuru tarihinin 20 Şubat 2019 olduğu etkinliğe başvuracak öğrencilerin üniversitelerin üçüncü veya üst sınıflarında okuması veya yüksek lisans eğitimi alıyor olması gerekiyor.

25 kişiyle sınırlı olan etkinlik, 6 Mart 2019 tarihi itibariyle her çarşamba İTÜ Teknokent, Ayazağa Kampüsü’nde gerçekleşecek.