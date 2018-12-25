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Cape and Islands Bölge Savcısı Michael O'Keefe, yaptığı açıklamada, 59 yaşındaki Spacey'nin 2016 yılında Massachusetts eyaletinde 18 yaşındaki bir erkeğe tacizde bulunmak suçlamasıyla 7 Ocak'ta hakim karşısına çıkacağını kaydetti.
O'Keefe, Spacey'nin suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi.
Spacey'nin kariyeri, geçen yıl Amerikalı aktör Anthony Rapp'in 1986 yılında 14 yaşındayken, Spacey'nin evinde kendisini taciz ettiğine dair iddiaları dile getirmesinin ardından tepetaklak olmuştu.
Yapım şirketi Netflix, aktörün rol aldığı popüler televizyon dizisi "House of Cards"ı yayından kaldırmış, Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi aktöre vermeyi planladığı Emmy Ödülü'nü geri çekmişti. Spacey'nin menajeri ve basın temsilcisi de aktörle yollarını ayırdıklarını açıklamıştı.
Rapp'in açıklamalarından sonra aktörle ilgili başka taciz suçlamaları da gün yüzüne çıkmıştı.
VİDEOLU SAVUNMA
Spacey, hakkındaki suçlamayla ilgili bir video yayımlayarak "Yapmadığım şeylerin bedelini kesinlikle ödemeyeceğim." ifadesini kullandı.
Çok sayıda cinsel taciz suçlaması ile karşı karşıya kaldıktan sonra gözlerden kaybolan ünlü aktör Kevin Spacey geri döndü. Kendisine atfedilen suçlularla ilgili sessizliğini korkulan dizi karakteri Frank Underwood olarak bozmayı seçti. Sosyal medya hesabından yayınladığı ve 'Frank Olmama İzin Ver' başlıklı videoda Spacey bir monolog gerçekleştirdi.
Spacey mutfakta çektiği videoda, "Yapmadığımı bilmene rağmen bana güveniyordun. Yani bitirmedik, başkalarının ne dediği önemli değil. Ve ayrıca, ne istediğini biliyorum. Beni geri istiyorsun. Tabii ki, bazıları her şeye inanıyor ve her şeyi itiraf etmemi duymak için büyük bir beklentiye girdiler. Sadece her şeyin doğru olduğunu söylediğimi duymak için ölüyorlar. Hak ettiğimi almamı istiyor. Bu kolay olmaz mıydı? Her şey bu kadar basit olsaydı... ama hem sen hem de ben o kadar basit olmadığını biliyoruz. Ne politikada, ne de hayatta… ama kanıt olmadan en kötüsüne inanmazsın. Bilmeden yargılamak için acele edemezsin gerçekleri; doğru mu, yoksa onlar zaten var mı? Hayır, sen, sen… bundan daha zekisin" ifadelerini kullandı.
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