Astroloji eğitmeni, danışmanı ve yazarı Öner Döşer, nisan ayı için öngörülerini anlattı, ayın şanslı ve dikkat edilmesi gereken tarihlerini paylaştı... İşte Öner Döşer ile yaptığımız söyleşiden satırbaşları...

2021 yılının başından bu yana en zorlu ay mart olarak gözüküyor ama esasında nisan ayı ekonomik anlamda dikkat çeken bir ay olarak duruyor. Nisan ayının 27'sinde gerçekleşecek olan Dolunay, hem Türkiye hem de diğer ülkelerdeki ekonomik durumu biraz zorlaştıracak gibi gözüküyor.

NİSAN VE MAYIS AYLARINA DİKKAT!

Türkiye astroloji haritasının ilerletiminde Ay'ın kapanmakta olduğunu görüyoruz. Ödemeler, harcamalar, hazinenin imkanları ile ilgili alan etkileniyor. 20 Mart’ta ekonomik anlamda kolay olmayan bir zaman dilimine girdik. Bu tarihte başlayan ve 3 aylık dönemi kapsayan ilkbahar haritasını okuduğumuzda bunun ipuçlarını vermiştik. Dolayısıyla ekonomik anlamda türbülanslı bir dönem var. Nisan ve mayıs aylarında dikkat diyorum.



İkincisi, ilkbahar haritasında Covid-19 salgınıyla ilgili kritik durum olasılığı dikkatimi çekiyor ki zaten vaka artışlarını görüyoruz. Buna 3 aylık dönemde dikkat etmemiz gerektiğini anlıyoruz. 20 Haziran’da gireceğimiz yaz mevsimi haritasında nispeten daha iyi bir atmosferde olacağız. Ama haritalar genel durumu gösteriyor. Bizim ne yapacağımız, nasıl kararlar alacağımız bizi ilgilendiriyor. Kritik bir döngüye girdik ve vaka sayılarının artmasını engellemeniz hijyen ve sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor.

MARS NEPTÜN ARASINDAKİ DİK AÇISININ ETKİN OLDUĞU DÖNEMLERDE BAĞIŞIKLIK DÜŞER



Bir de bağışıklığımızı yüksek tutmamız çok önemli. Mars Neptün arasındaki dik açı etkinleşmeye başladı. Bu dik açının etkin olduğu dönemlerde bağışıklık düşmeye başlar. Dolayısıyla bağışıklığımızı yükseltmemiz gerekiyor bugünlerde. Mars Neptün arasında uyumsuz açıların olduğu zamanlarda özellikle alerjik reaksiyonlar çok artar. Bu dönemde 9 Nisan civarında özellikle dikkat edelim.

ÇEKİŞMELER DEVAM EDECEK

Ülkemizin diğer ülkelerle ilişkilerinde zorlanmalar var. Zaten Doğu Akdeniz meselesinden dolayı bir gruplaşma oluşuyor ve bu gruplaşma içerisinde rekabet ve diğer liderlerin de atışmaları göze çarpıyor. Vladimir Putin ile Joe Biden arasındaki söz düellolarını gördük. Bu tarz çekişmeler devam edecek.

27 Nisan'da gerçekleşecek olan Dolunay esnasında Güneş, Hamal yıldızıyla buluşuyor. Bu isyankar bir enerjiyi ifade eder. Pozitif yönde bakarsak ülkemizle diğer ülkeler arasında her ne kadar zorluklar olsa da Türkiye'nin kendi pozisyonunu korumaya devam edeceğini ve sondaj çalışmalarıyla ilgili geri adım atmayacağını anlıyorum. Sondaj ve arama çalışmalarından olumlu gelişmeler yakalayabileceğimizi sanıyorum.

DIŞ UNSURLARA DİKKAT

Türkiye’nin işbirlikleri manasında haritasına baktığımızda Türk cumhuriyetlerine, Orta Asya’ya doğru bir eğilimi gözüküyor. Nisan ve mayıs aylarında Türkiye'nin o bölgedeki işbirlikleri çok artacak. Mayıs ayında daha aracı konumunda olma konusunda bazı işaretler var. Ülkemiz ekonomik anlamda zorlu bir dönemden geçiyor ama bunu tetikleyen veya körüklemeye çalışan dış unsurlara da dikkat çekmek isterim. Türkiye'nin etrafında dönen dış menşeili durumlar söz konusu.

DOLUNAY, KADIN HAKLARI KONUSUNA DİKKAT ÇEKİYOR

Özellikle 23 Nisan civarı biraz daha isyankar çıkış trendinde olacağız. Ama onun öncesinde 28 Mart’taki Dolunay, kadın hakları, adalet, eşitlik, hak hukuk konusuna dikkat çekiyor. Kadınlarımızın desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Dolunay Diadem yıldızıyla birleşiyor, kadınların sessiz fedakarlığı mânâsına geliyor. Kadınlarımız çok değerli ama daha fazla desteklenmeleri gerekiyor. 28 Mart civarından itibaren, nisan ayına da yansıyacak şekilde bu konunun daha güçlü bir şekilde konuşulacağını düşünüyorum.

Tarım ve ziraat alanında reformlar yapmamız gereken bir zaman dilimindeyiz. Sizinle bazı yayınlarda virüs ve mutasyonlarla ilgili fikirlerimi söylemiştim ama bir başka dikkat çeken husus küresel iklim değişikliği. Başından beri küresel soğuma ile ilgili şeylere dikkat çektim ki şubat ayında Amerika’da ve Avrupa’da olan biteni gördük. Bölgemizde de ortalama sıcaklıkların biraz da altında gittiğimiz günlerden geçiyoruz. Önümüzdeki dönemde volkanik aktiviteler artmaya devam ederse küresel soğumaya geçiş olabilir.

NİSAN AYININ ÖNEMLİ KONULARI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE GIDA KRİZİ

Depremlerle ilgili riskler devam ediyor. Ayın 20’leri civarında, bizim içinde Ege ve Marmara da dahil olmak üzere Yunanistan-Türkiye arasındaki koridora baktığımız zaman, özellikle 27 Nisan civarında doğal afetler konusuna dikkat etmemiz gerektiğini anlıyoruz. Küresel soğuma, iklim değişikliği, gıda krizi nisan ve mayıs ayının önemli konuları olacak.

NİSAN AYINDA KİŞİSEL OLARAK DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN VE ŞANSLI TARİHLER

Özel ilişkilerde atılacak adımlar manasında 30-31 Mart, 2-6-10 Nisan tarihleri çok destekleyici gözüküyor. Özel bir ilişkiye başlamak, önemli toplantılar yapmak, online olarak sosyal organizasyonlar düzenlemek için bu tarihleri kullanabilirsiniz.

Öte yandan ilişkilerde 12-22 ve 23 Nisan’a dikkat etmemiz gerekiyor. 23 ve 30 Nisan’a kadar olan dönem pek çok açıdan biraz zorlu geçebilir.

İş, toplantılar, başvurular, talepler, iş girişimleri yönünde olumlu kullanılabilecek tarihler ise 30-31 Mart, 2-10-14-15 ve 17 Nisan. Bu tarihler iş girişimleri açısından çok olumlu.

İş girişimleri açısından riskli olan ve zorlanılabilecek, istediğimiz neticeleri alamayacağımız tarihler ise 18-23-24-25 Nisan diyebiliriz.

27-30 Nisan ise ayın en zorlu dönemleri. Bu yönde önemli büyük adımlar atılacaksa en azından buralara denk getirmeyelim diye düşünüyorum. Bu arada 12-15 Nisan arası büyümeye yönelik adımlar manasında en güzel süreç.

VERİMLİ TOPRAKLARA YATIRIM İÇİN GÜZEL BİR DÖNEM

Topraklarla ilgili, yatırım, arazi arsa gibi özellikle suyu toprağı verimli olan yerlere yatırım için uygun bir zaman dilimindeyiz. 12 Nisan’dan itibaren bunu söyleyebilirim. Gayrimenkul alımları konusunda da şansımız olabilir ama toprağa yatırımı çok çok öneririm.

YIL SONUNDA METAL DEĞER KAZANABİLİR

Ben tabii her zaman yıl geneli için konuşuyorum. Bu yılın sonuna baktığımız zaman, özellikle metalin daha fazla değer kazanacağını düşünüyorum. Nisan ayında altın artar gümüş düşer diye bir iddiam yok ama uzun dönem düşünenlerin metalle ilgili konulara dikkatlerini çekmek istiyorum. Tabii akla ister istemez Bitcoin de geliyor.

KİŞİSEL BAKIMDA BU TARİHLERİ KULLANABİLİRSİNİZ

Kişisel bakım ile ilgili konularda yine 30-31 Mart 2-6- 10 Nisan tarihleri civarı gayet olumlu gözüküyor.

‘Hangi tarihlerden kaçınma isabetli olur?’ dersek bu manada en çok 18-23 Nisan arası zorlu gözüküyor. 12-22-23 Nisan civarı çok radikal değişikliklere kalkışmamak daha isabetli olur diye düşünüyorum.