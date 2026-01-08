Ünlü bisikletçi Simon Yates'ten emeklilik kararı

Büyük Britanyalı 33 yaşındaki bisikletçi Simon Yates, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdı.

Simon Yates, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından açıklamasında, "Birçokları için sürpriz olabilir ancak bu kararı hafife alarak vermedim. Uzun süredir bu konuyu düşünüyordum ve şimdi spordan uzaklaşmak için doğru zaman olduğunu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Simon Yates, 2018 yılında İspanya (Vuelta a Espana), geçen yıl da İtalya (Giro d'Italia) Bisiklet Turu'nda şampiyon oldu.