        Ünlü bisikletçi Simon Yates'ten emeklilik kararı

        Ünlü bisikletçi Simon Yates'ten emeklilik kararı

        Bisikletin önemli isimlerinden Simon Yates, 33 yaşında aktif sporculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 14:50 Güncelleme: 08.01.2026 - 14:50
        Bisikletin ünlü isminden emeklilik kararı
        Büyük Britanyalı 33 yaşındaki bisikletçi Simon Yates, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdı.

        Simon Yates, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından açıklamasında, "Birçokları için sürpriz olabilir ancak bu kararı hafife alarak vermedim. Uzun süredir bu konuyu düşünüyordum ve şimdi spordan uzaklaşmak için doğru zaman olduğunu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

        Simon Yates, 2018 yılında İspanya (Vuelta a Espana), geçen yıl da İtalya (Giro d'Italia) Bisiklet Turu'nda şampiyon oldu.

        Ünlü tenisçi Félix Auger-Aliassime'den HT Spor'a özel açıklamalar

        Dünya tenisi'nin 5 numarası Félix Auger-Aliassime, HT SPOR'dan İnanç Ergülen'e özel açıklamalarda bulundu. 2025 sezonunu değerlendiren Kanadalı raket, Grand Slam hedeflerinden Sinner-Alcaraz dominasyonuna, kariyerinin en büyük hayal kırıklığından Davis Cup zaferine kadar birçok konuda çarpıcı ifadeler kullandı.

