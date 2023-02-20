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Ünlü fenomenden acı haber! Hayatını kaybetti!

Doğduğu günden beri progeria hastalığı ile savaşan sosyal medyanın sevilen isimlerinden Evra Köseoğlu'ndan acı haber geldi. 17 yaşında olan genç kızın ailesi, Köseoğlu'nun vefat haberinin resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

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  • Ünlü fenomenden acı haber! Hayatını kaybetti!

    5 yıla yakın bir süredir 200 bin abonelik YouTube kanalında kişisel bakım ve yaşam tarzı içerikleri üreten Evra Köseoğlu'ndan acı haber geldi. Yıllardır progeria hastalığı ile uğraşan fenomen isim hayatını kaybetti.
  • Ünlü fenomenden acı haber! Hayatını kaybetti!

    Oyuncu Zeynep Özkaya Evra'nın vefatını şu cümlelerle duyurdu: "Evra'yı kaybetmişiz. Nurlar içinde uyu melek kalplim. İyi ki yollarımız kesişmiş, seni ve güzel kalbini hiç unutmayacağım."
  • Ünlü fenomenden acı haber! Hayatını kaybetti!

    EVRA KÖSEOĞLU KİMDİR?

    YouTube platformunda "Eğlence Tüneli" adlı 372 bin takipçili hesabına 5 yılı aşkın bir süredir içerik üreten Evra Köseoğlu, 17 yaşındaydı. Aslan burcu olduğu bilinen Evra'nın en sevdiği renk pembeydi. Rizeli olduğu bilinen Evra, İstanbul'da yaşıyordu.
  • Ünlü fenomenden acı haber! Hayatını kaybetti!

    EVRA KÖSEOĞLU HASTALIĞI NEYDİ?

    17 yaşındaki genç kız, Progeria, diğer adı Hutchinson-Gilford olan bir genetik hastalık ile mücadele etmekteydi.
  • Ünlü fenomenden acı haber! Hayatını kaybetti!

    EVRA KÖSEOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

    Evra Köseoğlu'nun ölüm nedeni açıklanmasa da tahminler, Hutcinson Gilford hastalığı sebebiyle vefat ettiği yönünde.

     
  • Ünlü fenomenden acı haber! Hayatını kaybetti!

    HUTCHINSON GILFORD HASTALIĞI NEDİR?

    Telomeraz enzimi eksikliğinden kaynaklanan bu hastalık, DNA'nın kısalmasına neden olur. Bu kısalmalar vücudun erken yaşlanmasına yol açar ve kişi olduğundan çok daha yaşlı görünür.
  • Ünlü fenomenden acı haber! Hayatını kaybetti!

    İşte Evra Köseoğlu'nun ailesinin paylaşımı...

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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