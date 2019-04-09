Haberturk.com'un edindiği bilgilere göre; 70 yaşındaki Aykut Işıklar, kaldırıldığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etti.

Aykut Işıklar; özellikle 90'lı yıllardaki TV magazin programlarıyla tanınmıştı. Işıklar ayrıca; radyoculuk, köşe yazarlığı, program yapımcılığı ve sunuculuk gibi çeşitli görevlerde bulundu.