Ünlü isimler, 'Katliam Yasasına Hayır Mitingi'ne katıldı
Ajda Pekkan, Sertab Erener, Hande Yener, Seren Serengil ve Mustafa Ceceli gibi pek çok ünlü isim, dün İstanbul Yenikapı'da düzenlenen 'Katliam Yasasına Hayır Mitingi'ne katılarak sahneye çıktı
Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, temmuzda TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Ancak hayvanseverlerin tepkileri devam ediyor. Hayvanseverler, İstanbul Yenikapı'da 'Katliam Yasasına Hayır Mitingi' düzenledi. Mitinge, ünlü isimler de katıldı.
Ajda Pekkan, Sertab Erener, Hande Yener, Seren Serengil ve Mustafa Ceceli gibi isimler yasaya tepki göstererek, çağrıda bulundu.
Mitingde konuşan Ajda Pekkan; "Savaşlar, yanı başımızda, Filistin’de yaşanan tarifsiz acılar, kadın ve çocuk cinayetleri, bunların yüklerine maalesef bir de katledilen masum hayvanlarımız eklendi. Lütfen bizi daha fazla perişan etmesinler. Hayatlarını kaybeden masum insanlar için nasıl perişan oluyorsak, bize Allah'ın emaneti olan edilen bu sessiz kullara yapılan eziyet bizi yaşanmaz hale getirdi. Tüm yetkilileri gerekli revizenin yapılıp, yasadan güç alıp hayvan cinayetlerini işleyenlere karşı, milletimize, dinimize yakışan çözümü bulması için göreve çağırıyoruz. Öldürme, yaşat!" ifadelerini kullandı.
Sertab Erener ve Hande Yener, mitingde sevilen şarkılarını da seslendirdi.
Seren Serengil, Derin Mermerci, Sertab Erener, Hande Yener
Norm Ender
Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer
Sertab Erener
Seren Serengil
Sedef Avcı, Çağla Şıkel, Başak Dizer Tatlıtuğ
Çağla Şıkel
Pelin Akil