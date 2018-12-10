Grace Millane geçtiğimiz haftalara Yeni Zelanda'da sırt çantasıyla tatile çıkmıştı. Her gün ailesi ile iletişim kuran Grace'ten bir süre sonra haber alınamamaya başladı. En son arkadaşları ile bir eğlence mekanındayken görüntülenen Grace'e doğum gününde ulaşmaya çalışan ailesi yine haber alamayınca polise haber verdi. Auckland, Yeni Zelanda'daki hostel odasına geri dönmediği tespit edilen genç kızı bulmak için polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kayıp ilanını paylaşan Grace'in abileri de "kız kardeşimiz 5 gündür kayıp. Bilenler lütfen haber versin" açıklamasında bulundu.

Ancak polisler 22 yaşındaki genç kızın cansız bedeninin Auckland'de çalılıklarda bulunduğunu açıkladı. Yetkililer, genç kızın 26 yaşındaki erkekle arkadaşlık sitesi Tinder aracılığıyla tanıştığını belirtirken, buluşmalarından kısa bir süre sonra genç kızın öldürüldüğünü tahmin ediyor. Polis, Millane'in buluştuğu, cinayetle suçlanan kişiyi gözaltına aldı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern de yaptığı açıklamada gözyaşlarına boğulurken, genç kızın ailesine başsağlığında bulundu ve özür diledi. Ardern, "Ülkemizde olanlar, daha çok acı ve utanç duygusuyla kaplı. Yeni Zelanda adına, Grace'in ailesinden özür dilemek istiyorum. Kızınız burada güvende olmalıydı, olamadı. Bunun için çok üzgünüm" dedi.

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