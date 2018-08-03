İHA'nın haberine göre, Yeşilçam'ın ünlü aktörü 73 yaşındaki Coşkun Göğen'in Güneş, Dünya ve Uzay ismindeki kızlarından 38 yaşındaki Dünya Göğen, bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

"CUMA NAMAZI OKUNDUĞUNDA KAYBETTİK"

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda görev yapan Göğen ile en son 3 hafta önce konuştuğunu ifade eden Coşkun Göğen, "3 hafta önce konuşmuştuk. Diğer kızlarım burada ona yardımcı oluyorlardı. Dün geldiğimde ise komadaydı ve konuşamıyordu. Cuma ezanı okunduğu vakit kızımı kaybettim. Çok üzgünüm. Kızımı, annemin mezarının üstüne gömeceğim" dedi.

Öte yandan, Dünya Göğen’in cenazesi, ikindi namazını müteakip Muratpaşa Cami,’nde düzenlenen törenin ardından Uncalı Mezarlığı’na defnedilecek.

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