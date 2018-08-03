Coşkun Göğen
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Coşkun Göğen (Tecavüzcü Coşkun) kimdir? Coşkun Göğen'in acı günü...

Coşkun Göğen, kanser tedavisi gören kızı Dünya Göğen'in hayatını kaybetmesiyle gündeme geldi. Yeşilçam'da canlandırdığı "Tecavüzcü Coşkun" karakteriyle hafızalara kazınan Coşkun Göğen'in yaşamından detaylar merak ediliyor. İşte Coşkun Göğen'e dair detaylar

03.08.2018 - 17:28 | Güncelleme:

Coşkun Göğen bugün çok acı bir şekilde gündeme geldi. Coşkun Göğen'in 3 kızından biri olan 38 yaşındaki Dünya Göğen hayatını kaybetti. Dünya Göğen bir süredir hastanede kanser tedavisi görüyordu. Yeşilçam'da Tecavüzcü Coşkun karakteriyle unutulmaz bir yer edinen Coşkun Göğen'in biyografisi şöyle:

COŞKUN GÖĞEN KİMDİR?

Coşkun Göğen 14 Haziran 1945, Samatya, İstanbul doğumludur. Ortaokul ikinci sınıfta eğitimini bırakmasının ardından berber çırağı olarak iş hayatına atıldı. Daha sonra dans ile ilgilendi. 17 yaşında bulunduğu dans grubu sayesinde Yeşilçam'a girdi. Tecavüzcü Coşkun rolleri ile ünlenmiştir. 1971-1997 yılları arasında evli kalmıştır. 3 kızı vardır. Antalyaspor taraftarı olarak takımın amigoluğunu yapmaktadır. Ayrıca Antalya'da bar işletmeciliği de yapmaktadır.

 

COŞKUN GÖĞEN FİLMLERİ

  • Hep Yek 2 2017
  • Günah Keçisi 2011
  • Tatlı Bela 2005
  • Çocuklar Duymasın Üvey baba(konuk oyuncu) 2004
  • G.O.R.A Çungo 2003
  • Ömerçip Tecavüzcü Coşkun 2003
  • Yaralı Kurt 2000
  • Kimsecikler 1999
  • Hain Geceler Murat 1998
  • Kuşku 1994
  • Öp Babanın Elini 1993
  • Taşların Sırrı 1992
  • Polis Dosyası 1989
  • Kara Sevda 1989
  • Acıların Günlüğü 1988
  • Canım Oğlum 1988
  • Yengeç Burcu 1988
  • Alışırım 1987
  • Alamancının Karısı 1987
  • Çember 1987
  • Her Yer Karanlık 1987
  • Tarzan Rıfkı 1986
  • Ayrılmayalım 1986
  • Kader Kurbanları 1986
  • Kıskıvrak Tecavüzcü 1986
  • Vazife Uğruna 1986
  • Akrep 1986
  • Ölüm Yolu Nuri 1985
  • Ortadirek Şaban 1984
  • Damga Cemil 1984
  • Kayıp Kızlar 1984
  • Badi 1983
  • Bin Kere Ölmek 1983
  • Günahkar 1983
  • Kurban 1983 Rol : Keş Tahir
  • Beyaz Ölüm 1983
  • Kaçak 1982
  • Yürek Yarası 1982
  • Kördüğüm 1982
  • Yüz Karası / Şöhretin Sonu 1981
  • Gerzek Şaban 1980
  • Yanmışım Tecavüzcü Coşkun 1979
  • İsyankar 1979
  • Dokunmayın Şabanıma 1979
  • Batan Güneş Sait 1978
  • Sivri Akıllılar 1977
  • Kan 1977
  • Mağlup Edilemeyenler 1976
  • Aile Şerefi 1976
  • İntikam Meleği / Kadın Hamlet 1976
  • Sahte Kabadayı Şişçi Coşkun 1976
  • Arzu 1976
  • Asi Gençler 1972

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