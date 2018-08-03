Coşkun Göğen bugün çok acı bir şekilde gündeme geldi. Coşkun Göğen'in 3 kızından biri olan 38 yaşındaki Dünya Göğen hayatını kaybetti. Dünya Göğen bir süredir hastanede kanser tedavisi görüyordu. Yeşilçam'da Tecavüzcü Coşkun karakteriyle unutulmaz bir yer edinen Coşkun Göğen'in biyografisi şöyle:

COŞKUN GÖĞEN KİMDİR?

Coşkun Göğen 14 Haziran 1945, Samatya, İstanbul doğumludur. Ortaokul ikinci sınıfta eğitimini bırakmasının ardından berber çırağı olarak iş hayatına atıldı. Daha sonra dans ile ilgilendi. 17 yaşında bulunduğu dans grubu sayesinde Yeşilçam'a girdi. Tecavüzcü Coşkun rolleri ile ünlenmiştir. 1971-1997 yılları arasında evli kalmıştır. 3 kızı vardır. Antalyaspor taraftarı olarak takımın amigoluğunu yapmaktadır. Ayrıca Antalya'da bar işletmeciliği de yapmaktadır.

COŞKUN GÖĞEN FİLMLERİ

Hep Yek 2 2017

Günah Keçisi 2011

Tatlı Bela 2005

Çocuklar Duymasın Üvey baba(konuk oyuncu) 2004

G.O.R.A Çungo 2003

Ömerçip Tecavüzcü Coşkun 2003

Yaralı Kurt 2000

Kimsecikler 1999

Hain Geceler Murat 1998

Kuşku 1994

Öp Babanın Elini 1993

Taşların Sırrı 1992

Polis Dosyası 1989

Kara Sevda 1989

Acıların Günlüğü 1988

Canım Oğlum 1988

Yengeç Burcu 1988

Alışırım 1987

Alamancının Karısı 1987

Çember 1987

Her Yer Karanlık 1987

Tarzan Rıfkı 1986

Ayrılmayalım 1986

Kader Kurbanları 1986

Kıskıvrak Tecavüzcü 1986

Vazife Uğruna 1986

Akrep 1986

Ölüm Yolu Nuri 1985

Ortadirek Şaban 1984

Damga Cemil 1984

Kayıp Kızlar 1984

Badi 1983

Bin Kere Ölmek 1983

Günahkar 1983

Kurban 1983 Rol : Keş Tahir

Beyaz Ölüm 1983

Kaçak 1982

Yürek Yarası 1982

Kördüğüm 1982

Yüz Karası / Şöhretin Sonu 1981

Gerzek Şaban 1980

Yanmışım Tecavüzcü Coşkun 1979

İsyankar 1979

Dokunmayın Şabanıma 1979

Batan Güneş Sait 1978

Sivri Akıllılar 1977

Kan 1977

Mağlup Edilemeyenler 1976

Aile Şerefi 1976

İntikam Meleği / Kadın Hamlet 1976

Sahte Kabadayı Şişçi Coşkun 1976

Arzu 1976

Asi Gençler 1972

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