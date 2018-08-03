Coşkun Göğen bugün çok acı bir şekilde gündeme geldi. Coşkun Göğen'in 3 kızından biri olan 38 yaşındaki Dünya Göğen hayatını kaybetti. Dünya Göğen bir süredir hastanede kanser tedavisi görüyordu. Yeşilçam'da Tecavüzcü Coşkun karakteriyle unutulmaz bir yer edinen Coşkun Göğen'in biyografisi şöyle:
COŞKUN GÖĞEN KİMDİR?
Coşkun Göğen 14 Haziran 1945, Samatya, İstanbul doğumludur. Ortaokul ikinci sınıfta eğitimini bırakmasının ardından berber çırağı olarak iş hayatına atıldı. Daha sonra dans ile ilgilendi. 17 yaşında bulunduğu dans grubu sayesinde Yeşilçam'a girdi. Tecavüzcü Coşkun rolleri ile ünlenmiştir. 1971-1997 yılları arasında evli kalmıştır. 3 kızı vardır. Antalyaspor taraftarı olarak takımın amigoluğunu yapmaktadır. Ayrıca Antalya'da bar işletmeciliği de yapmaktadır.
COŞKUN GÖĞEN FİLMLERİ
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- Dokunmayın Şabanıma 1979
- Batan Güneş Sait 1978
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