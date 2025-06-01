Ünlü oyuncu Hailee Steinfeld ve Amerikan futbolu yıldızı Josh Allen, aileleri ve arkadaşlarının yer aldığı bir bahçe düğününde evlilik yemini etti.

28 yaşındaki oyuncu Hailee Steinfeld ve 29 yaşındaki Amerikan futbolcusu Josh Allen, California’da romantik bir törenle evlendi.

'True Grit' filmindeki Oscar adayı performansıyla büyük bir çıkış yakalayan oyuncu Hailee Steinfeld ile iki yıldır birlikte olduğu yıldız sporcu, düğünlerinde duygusal anlar yaşadı ve tutkulu bir öpücükle birbirlerini kutladı.

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Çift, ilk kez Mayıs 2023'te, Allen'ın uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Brittany Williams'tan ayrılmasından kısa bir süre sonra birlikte görülmüştü.

Temmuz 2024’te ilk kez birlikte Instagram’dan aşk pozlarını paylaşıp ilişkilerini ilan etmişlerdi.

Çift, geçen yıl kasım ayında nişanlanmıştı. Josh Allen, sevgilisi Haliee Steinfeld’e sahilde, gün batımında, çiçeklerle süslenmiş romantik bir ortamda, dizleri üzerine çökerek evlenme teklif etmişti.

10 yaşında oyunculuğa başlayan Hailee Steinfeld, 'True Grit' filmiyle hem Oscar'a hem de BAFTA'ya aday gösterilince kariyerinde yükselişe geçti