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        Haberler Magazin Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafikte Ünlü oyuncu çileden çıktı - Magazin haberleri

        Ünlü oyuncu öfke nöbeti geçirdi

        Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafikte bir araç sürücüsüyle tartışırken öfke nöbeti geçirdi. Aksum'u; eşi ve çevredekiler, sakinleştirmekte bir hayli zorlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 17:21 Güncelleme: 02.06.2025 - 17:25
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        Ünlü oyuncu çileden çıktı
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        Ünlü oyuncu İlker Aksum, İzmir'in Urla ilçesinde trafikte ilerlerken bir araç sürücüsüyle tartıştı.

        Çileden çıkan İlker Aksum’u; yanındaki eşi Dilay Ekmekçioğlu ile çevredeki vatandaşlar, sakinleştirmekte bir hayli zorlandı. Tartıştığı kişiye küfürler eden İlker Aksum’un davranışları, çevredekileri oldukça şaşırttı.

        Tartışmanın hangi nedenden dolayı çıktığı anlaşılamadı. Aksum'un öfke nöbeti geçirmesine yol verme tartışması olduğu tahmin ediliyor.

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        #ilker aksum
        #trafik
        #İzmir
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