Ünlü oyuncu İlker Aksum, İzmir'in Urla ilçesinde trafikte ilerlerken bir araç sürücüsüyle tartıştı.

Çileden çıkan İlker Aksum’u; yanındaki eşi Dilay Ekmekçioğlu ile çevredeki vatandaşlar, sakinleştirmekte bir hayli zorlandı. Tartıştığı kişiye küfürler eden İlker Aksum’un davranışları, çevredekileri oldukça şaşırttı.

Tartışmanın hangi nedenden dolayı çıktığı anlaşılamadı. Aksum'un öfke nöbeti geçirmesine yol verme tartışması olduğu tahmin ediliyor.