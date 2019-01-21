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"SALGINDAN DOLAYI ENFEKSİYON KAPTI"

Ünlü oyuncu, her ölümün erken olduğunu söyleyerek, "Anne annedir. 80 yaşında da olsa 100 yaşında da olsa annedir. Böyle bir salgın hastalık, soğuk algınlığı... Çıkamadı yoğun bakımdan. Salgından dolayı enfeksiyon kaptı" dedi.