Venedik'e 5 euroluk giriş ücreti uygulaması yeniden başlayacak

İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kenti, şehri günübirlik ziyarete gelen turistlere yönelik 25 Nisan 2024 tarihinde 5 euroluk 'giriş ücreti' uygulaması başlatmıştı. Temmuz 2024'te sonlandırılan deneme uygulamasının ardından yarın itibariyle 'giriş ücreti' (18 Nisan 2025) uygulaması yeniden başlayacak.

SON ANDA GELEN ZİYARETÇİDEN İKİ KATI ÜCRET ALINACAK

Bu yılki uygulamanın en önemli yeniliği ise son anda günübirlik gezi yapmak isteyenlerden iki katı ücret alınacak olması.

YAKLAŞIK 2.4 MİLYON EURO GELİR ELDE ETTİ

Aşırı turizmle mücadele için bu uygulamayı başlatan Venedik, dünyada giriş ücreti alan ilk büyük turizm şehri olmuştu. Bu uygulamanın şehri ziyaret edenlerin sayısına pek bir etkisi olmasa da beklenen daha fazla para kazanıldı.

25 Nisan-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında hafta sonu gibi yoğun olması beklenen 29 gün belirlenmiş ve bu günlerde kent merkezine günübirlik girişler ücrete bağlanmıştı. 29 günde kent merkezine giriş ücreti ödemesi gereken yaklaşık 440 bin kişi girişi yaptı ve toplamda 2.4 milyon euro civarı gelir elde edildi.

Bu yıl, çevrimiçi olarak da ödenebilen bu ücret 5 euro olarak kalacak, ancak seyahatten üç gün önce alınan biletlerin fiyatı iki katına çıkacak.