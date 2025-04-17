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        Haberler Dünya Venedik'e 5 euroluk giriş ücreti uygulaması yeniden başlayacak | Dış Haberler

        Venedik'e 5 euroluk giriş ücreti uygulaması yeniden başlayacak

        Aşırı turizmle mücadele için geçtiğimiz sene şehre giriş ücreti deneme uygulamasını başlatan Venedik, uygulamaya geri dönüyor. Yarın itibariyle Venedik'i günübirlik ziyaret etmek isteyenler 5 euroluk giriş ücreti ödeyecek, son anda ziyarete karar verenlerden ise bu ücretin iki katı istenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 08:29 Güncelleme: 17.04.2025 - 08:31
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        Ünlü turistik kente giriş ücreti geri dönüyor
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        İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kenti, şehri günübirlik ziyarete gelen turistlere yönelik 25 Nisan 2024 tarihinde 5 euroluk 'giriş ücreti' uygulaması başlatmıştı. Temmuz 2024'te sonlandırılan deneme uygulamasının ardından yarın itibariyle 'giriş ücreti' (18 Nisan 2025) uygulaması yeniden başlayacak.

        SON ANDA GELEN ZİYARETÇİDEN İKİ KATI ÜCRET ALINACAK

        Bu yılki uygulamanın en önemli yeniliği ise son anda günübirlik gezi yapmak isteyenlerden iki katı ücret alınacak olması.

        YAKLAŞIK 2.4 MİLYON EURO GELİR ELDE ETTİ

        Aşırı turizmle mücadele için bu uygulamayı başlatan Venedik, dünyada giriş ücreti alan ilk büyük turizm şehri olmuştu. Bu uygulamanın şehri ziyaret edenlerin sayısına pek bir etkisi olmasa da beklenen daha fazla para kazanıldı.

        25 Nisan-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında hafta sonu gibi yoğun olması beklenen 29 gün belirlenmiş ve bu günlerde kent merkezine günübirlik girişler ücrete bağlanmıştı. 29 günde kent merkezine giriş ücreti ödemesi gereken yaklaşık 440 bin kişi girişi yaptı ve toplamda 2.4 milyon euro civarı gelir elde edildi.

        Bu yıl, çevrimiçi olarak da ödenebilen bu ücret 5 euro olarak kalacak, ancak seyahatten üç gün önce alınan biletlerin fiyatı iki katına çıkacak.

        KİMLER UYGULAMADAN MUAF?

        Venedik'te bir gecelik konaklama yapacaklar ve 14 yaş altındaki çocuklar 5 euroluk giriş ücretini ödemiyor. Bölge sakinleri ya da kentte çalışanlar ve eğitim alanlar gibi bazı kategoriler ücretten muaf tutuldu.

        Geçen sene Venedik ve bölgesine rekor sayıda ziyaretçi geldi, şehrin tarihi merkezini ziyarete gelen 3,9 milyondan fazla kişi gece konakladı. Diğer yandan her yıl yaklaşık 30 milyon kişi Venedik'i ziyaret ediyor.

        Yerel haber sitesi Venezia Today'e göre, 35 binden fazla günübirlik ziyaretçi şimdiden bilet ayırdı .

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