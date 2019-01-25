Dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius, gelişmekte olan ülke (GOÜ) pazarlarındaki varlıklar için alım zamanı olduğunu açıkladı. Bloomberg'e konuşan 82 yaşındaki fon yöneticisi özellikle Türkiye, Brezilya ve Hindistan'a işaret etti.

Singapur'da bir röportaj veren Mobius, Hindistan'da yaptığı tatile de atıfta bulunarak “Bilhassa Hindistan ile ilgileniyoruz. Hindistan'daki değişime hayran oldum” dedi.

Fed'in bütçe sıkılaştırması ve ticaret savaşından dolayı kötü geçen 2018'in ardından GOÜ ekonomilerin iyileştiğini söylerken yatırımını nasıl yapacağını da açıkladı.

Buna göre Mark Mobius, Hindistan'a yüzde 30, Brezilya ve Arjantin de dahil olmak üzere Güney Amerika'ya yüzde 30, Polonya ve Romanya gibi Doğu Avrupa ülkelerine yüzde 30 oranında yatırımını dağıtacak. Kalan kısım ise Çin ve Asya pazarına olacak. Mobius, rejimin değiştiği takdirde Venezuela'nın da ilginç olabileceğini belirtti.

Mobius, fiyat/kazanç ve piyasa değeri/defter değeri oranlarını işaret ederek gelişen piyasa hisselerinde değerlemelerin çok cazip ve gelişmiş ekonomilerden çok daha düşük olduğunu söyledi.