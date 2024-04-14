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        Haberler Dünyadan Ünlü yönetmen Ford Coppola 60 yıllık eşi Eleanor Coppola'yı kaybetti

        Ünlü yönetmen Francis Ford Coppola 60 yıllık eşi Eleanor Coppola'yı kaybetti

        Sinema tarihinin efsane yönetmenlerinden Francis Ford Coppola'nın Emmy ödüllü yönetmen eşi Eleanor Coppola, 87 yaşında hayatını kaybetti. Francis Ford Coppola 60 yıldır evli olduğu ve aynı zamanda birlikte çalıştığı eşini kaybetmenin acısını yaşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 15:53 Güncelleme: 14.04.2024 - 15:54
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        Ünlü yönetmenin büyük acısı
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        Emmy ödüllü yönetmen, sanatçı ve yazar Eleanor Coppola 87 yaşında hayatını kaybetti. 'Baba' filminin usta yönetmeni Francis Ford Coppola'nın 60 yıllık eşi olan ve aynı zamanda yıllardır birlikte çalıştığı Eleanor Coppola'nın California'daki evinde hayata veda ettiği duyuruldu.

        77. Cannes Film Festivali’nde uzun yıllardan sonra çektiği 'Megalopolis' filmiyle yarışmaya hazırlanan Francis Ford Coppola eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

        Francis Ford Coppola'nın yönettiği sinema tarihine geçmiş 'Apocalypse Now' filminin çekim aşamalarını anlatan kamera arkası belgesel 'Hearts Of Darkness’ı yöneten Eleanor Coppola, Ford Coppola'nın en yakın çalışma arkadaşlarından biriydi.

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        'Bonjour Anne' ve 'Love Is Love Is Love' filmlerinin yönetmeni olan Eleanor Coppola, eşi Francis Ford Coppola ile 1963 yapımı korku filmi 'Dementia 13'ün setinde tanıştı.

        İkili tanıştıktan birkaç ay sonra Eleanor Coppola hamile kaldı ve çift, Şubat 1963'te Las Vegas'ta evlendi. Sırasıyla Gian-Carlo, Roman ve Sofia isimli üç çocukları oldu. Çocuklarının hepsi de sinemayla ilgilendi.

        Eleanor Coppola, Francis Ford Coppola ve kızları Sofia Coppola

        Eleanor Coppola kariyeri boyunca, genellikle eşinin ve yine ünlü bir yönetmen olan kızları Sofia Coppola'nın filmlerinin perde arkasına bakan birçok belgeseli yönetti.

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        #Francis Ford Coppola
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