Habertürk 'ten Nazif Şahin Karpuz haberine göre; Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün küçük oğlu Uzay ile birlikte objektiflere yansıdı. Ünlü manken, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp oğlu Uzay ile birlikte objektiflere poz verdi. Çağla Şıkel, yanına gelen sevenlerini de kırmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

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Burcu Biricik ise eşi Emre Yetkin ile birlikte objektiflere yansıdı. ‘Aile Yalanları’ adlı tiyatro oyununun prömiyerini izlemeye gelen çift, neşeli ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Şu sıralar sadece dinlenip sosyalleştiğini dile getiren Burcu Biricik'in eşi Emre Yetkin ile uyumu dikkat çekti.