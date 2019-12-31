Ünlüler 'Baba Parası'nı sevdi

Ahmet Kural , Murat Cemcir ve Selçuk Aydemir'in yeni filmi 'Baba Parası', ünlüler tarafından sevildi.

Yapımcılığını TR 40 33 Productions'un üstlendiği 'Baba Parası'nın senaryosunu filmin yönetmenliğini de üstlenen Selçuk Aydemir yazdı.

Filmde Ahmet Kural ile Murat Cemcir'e başrollerde Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut ,Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş eşlik etti.

Ünlüler, gösterime 1 Ocak'ta girecek olan 'Baba Parası'nı şöyle değerlendirdi;

Çağlar Ertuğrul: Çok eğlendim. Çok hoşuma gitti gerçekten. Fragmanının da üstüne koyarak sürprizleriyle bir film olmuş. Selçuk hocayla da konuştuk. İnce detayları, ses efektleri, miksajı, her şeyi... Oyuncular, karakterler çok hoşuma gitti. Eminim seyirci de sevecektir.

Aylin Kontente: Çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Çok güzel oyunculuklar, çok tatlı bir ekip. Zaten arkadaşız ve yakından takip ediyoruz. Tavsiye ederim; gidin izleyin. Çok güzel vakit geçirirsiniz.

Alper Kul: Çok güzel, eğlenceli film. Rahatlıkla gidilip, şıkır şıkır eğlenilecek güzel vakit geçirilecek on numara bir film olmuş. Tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum.

Bekir Aksoy: Bizim için sürpriz olmadı. Gerçekten iyi bir şey bekliyorduk. Beklentilerimizi fazlasıyla karşıladı. Bütün oyuncular çok başarılıydı. Konu olarak da çok iyiydi. Son zamanlarda komedilerde baktığınızda zaman zaman espriler çok alt seviyede oluyor. Bu filmde hakikaten çok kaliteli ve doğru işlenmişti. Senaryosu da oyunculuklar da harikaydı.

Ferman Akgül: Gülmeye ihtiyacımız vardı, özlemişiz. Bu aralar yoğun çalışıyoruz ve bu film çok iyi geldi bize. Biz fragmanlarını izlemiştik. Bizi neyin karşılayacağını hayal ediyorduk. Hayal ettiğimiz gibi oldu. Yolu açık olsun. Başarılar. Hala yüzüm gülüyor.

Özgür Can Öney: Güzel, komik, kurgusu da çok hızlı ve keyifli bir komedi filmi olmuş. Filmin de ‘Para Para Para' cover'ıyla işin bir parçası olduğumuz için biz de çok mutluyuz. Yolu açık, gişesi bol olsun

Emrah Kaman: Selçuk Aydemir, yine her zamanki gibi harika yazdı, çok iyi yönetti. Ahmet Kural ve Murat Cemcir, çok özlemiştik onları. Son zamanlarda ekranlarda göremediğimiz bir mizah var. Ben filmi çok beğendim. Son yılların en güzel filmlerinden biri olmuş.

Tayanç Ayaydın : Çok keyifli film olmuş. Zaten onlardan da başka bir şey beklemek imkansız.