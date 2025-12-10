Ünlüler 'Bugün Güzel' dedi

Yapımını TAFF Pictures’ın üstlendiği, hikâyesi Oğuzhan Koç’a, senaryosu Aksel Bonfil’e ait ve yönetmen koltuğunda Mali Ergin’in oturduğu ‘Bugün Güzel’ filminin galası, Maximum Uniq Hall’de heyecan ve keyif dolu bir atmosfer eşliğinde gerçekleştirildi. Film, 12 Aralık'ta sinema salonlarında izleyici ile buluşacak.

Sinema, sanat ve medya dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı gala akşamında renkli görüntüler objektiflere yansıdı. Geceye katılan isimler arasında; Demet Akbağ, Hazal Subaşı, Berkay Şahin, Salih Bademci - İmer Özgün, Eser Yenenler - Berfu Yenenler, İbrahim - Nurdan Büyükak, Ferhat Göçer, Oğulcan Engin - İlayda Alişan, Gizem Karaca - Kemal Ekmekçi, Metin Pıhlıs, Ahmet Kürşat Öçalan, Buray, Naz Göktan, Ümit Erdim, Mesut Can Tomay, Umut Kurt, Atakan Özyurt, Chaby Han, Arman Aydın vardı.

Cemal Okan - Dilara Okan - Timur Savcı - Nüket Okan

Film ekibi gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve duygularını paylaştı.

Oğuzhan Koç: Bizim heyecanımız yüksek, birazdan hep birlikte ilk izlemeyi yapacağız ve seyircinin reaksiyonlarını merakla bekliyoruz. Sevgili Aksel Bonfil’le bundan 3 - 4 yıl önce ‘Bizim de izlemekten keyif alacağımız, tatlı, sıcak bir film yapabilir miyiz?’ diye yola çıktık. Bugüne kısmetmiş. Önce sevgili yönetmenimiz Mali Ergin bize katıldı, ardından etrafımda gördüğünüz şahane oyuncu arkadaşlarım… Hepsine huzurlarınızda tekrar teşekkür ederim; onlarsız olmazdı. Bir işi yapıyor olmanın ötesinde gerçekten iyi ve tatlı bir arkadaş grubuna dönüştüğümüzü düşünüyorum. Son olarak yapımcılarımız Cemal Okan’a, Timur Savcı’ya ve TAFF’a bu filmin arkasında durdukları, destek oldukları için çok teşekkür etmek isterim.

Oğuzhan Koç ile sevgilisi Hazal Subaşı

Ayça Ayşin Turan: Çok güzel bir ekiple, çok güzel bir iş çıkardık. Gişesinin bol olmasını diliyorum; umarım seyirciler de bizim kadar beğenir. Filmde Güneş hemşireyi canlandırıyorum. Ali Candemir’in hayatına güneş gibi doğan, eğlenceli ve enerjik bir karakter.

İbrahim Selim: Hikâyenin sahibi Oğuzhan, senaryonun sahibi Aksel ve yönetmenimiz Mali… Bu üçlüyle ilk kez çalışıyorum. Çoğumuz için öyleydi sanıyorum. Kendi tecrübelerime göre söyleyebilirim ki, yaşadığımız en tatlı ve çalışkan setti. Birbirimizi çok sevdik, çalışma biçimimize hayran kaldık. Bu yüzden işin de sıcacık çıktığını düşünüyorum. Umarım 12’sinden itibaren bütün seyirciler de aynı hissi yaşar.

İbrahim Selim ile sevgilisi Ayşe Şeyma Keten

Neslihan Arslan: Çok keyifli bir film yaptığımızı düşünüyorum. Umarım bizim enerjimiz seyirciye de geçer.

Gamze Topuz: Çok gerçek, çok sahici, hayattan bir film… Umuyorum ki izleyen herkes bu duyguyu hisseder. Şimdiden iyi seyirler.

Buçe Buse Kahraman: Sıcacık bir film olduğuna inanıyorum. Herkes büyük emek verdi. Umarım karşılığını bulur.