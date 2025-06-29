Ünlüler de 99'uncu Gazi Koşusu'nu tribünden takip etti
Gazi Koşusu, 99'uncu kez Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. Yarışı; Cutha ile Ahmet Çelik kazandı. Ünlüler de yarış heyecanını tribünden takip etti
Giriş: 29.06.2025 - 16:13 Güncelleme: 29.06.2025 - 17:34
Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına 1927'den bu yana düzenlenen Gazi Koşusu; bu yıl, 99’uncu kez İstanbul’da koşuldu.. Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilen büyük mücadeleyi Cutha ile Ahmet Çelik kazandı.
Gazi Koşusu'nu ünlüler de tribünden takip etti.
Nurgül Yeşilçay
Sibel Taşçıoğlu
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