Ünlüler de 99'uncu Gazi Koşusu'nu tribünden takip etti - Magazin haberleri

Ünlüler de 99'uncu Gazi Koşusu'nu tribünden takip etti - Magazin haberleri

Ünlüler de 99'uncu Gazi Koşusu'nu tribünden takip etti Gazi Koşusu, 99'uncu kez Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. Yarışı; Cutha ile Ahmet Çelik kazandı. Ünlüler de yarış heyecanını tribünden takip etti

Habertürk Giriş: 29.06.2025 - 16:13 Güncelleme: 29.06.2025 - 17:34 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL