Ünlüler, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, 36.'nci haftada evinde Kayserispor'u 3-0 yenerek ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Galatasaray, ligde üst üste üçüncü, toplamda ise 25'inci şampiyonluğuna ulaştı ve 5'inci yıldızı taktı. Galatasaray'ın şampiyonluğu, ünlü taraftarları arasında da büyük bir coşkuya neden oldu ve sosyal medyada mutluluklarını paylaştılar

Doğa Rutkay Kamal

İbrahim Büyükak

Şahan Gökbakar

Sinan Tuzcu

Umut Oğuz

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Serkay Tütüncü

İpek Yazıcı

Berkay Şahin

Şebnem Bozoklu

Burak Dakak

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Yasemin Sakallıoğlu

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Emre Altuğ

Berk Atan

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