Ünlüler, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı
Galatasaray, 2024- 2025 sezonunda şampiyon olarak taraftarlarını mutlu etti. Galatasaraylı ünlü isimler de mutluluklarını paylaştı
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, 36.'nci haftada evinde Kayserispor'u 3-0 yenerek ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Galatasaray, ligde üst üste üçüncü, toplamda ise 25'inci şampiyonluğuna ulaştı ve 5'inci yıldızı taktı. Galatasaray'ın şampiyonluğu, ünlü taraftarları arasında da büyük bir coşkuya neden oldu ve sosyal medyada mutluluklarını paylaştılar
Doğa Rutkay Kamal
İbrahim Büyükak
Şahan Gökbakar
Sinan Tuzcu
Umut Oğuz
Serkay Tütüncü
İpek Yazıcı
Berkay Şahin
Şebnem Bozoklu
Burak Dakak
Bülent Polat
Yasemin Sakallıoğlu
Seçkin Özdemir
Emre Altuğ
Berk Atan
Devrim Özkan